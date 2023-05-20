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Спасенный в Купянске мальчик встретился с мамой спустя восемь месяцев разлуки

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Спасенный российскими военными 13-летний Никита из Купянска Харьковской области спустя восемь месяцев разлуки встретился со своей мамой. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в Луганской Народной Республике (ЛНР) Инна Швенк.

Семья воссоединилась на погранпереходе Изварино в Ростовской области. За день до этого Швенк поступил звонок из аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Она сообщила, что удалось найти маму Никиты.

С сыном они потерялись еще прошлой осенью. Никита вместе с другими ребятами уехал из Харьковской области во время обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда мальчика обнаружили в одном из подвалов купянского интерната.

«Там находились 13 детей. Они были одни, без воспитателей. Военные спасли их из-под обстрелов и эвакуировали на территорию ЛНР», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что в середине сентября спасенных детей разместили в специальной коррекционной школе-интернате, где они смогли продолжить обучение. Ребят обеспечили питанием, одеждой, обувью, полностью обследовали и приступили к их реабилитации. Одновременно с этим велись поиски их родителей.

«К настоящему моменту восемь детей мы воссоединили с семьями, Никита — девятый», — отметила Швенк.

Ранее в этом месяце сообщалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» во время боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут) эвакуировали из подвала разрушенного дома семейную пару с новорожденным ребенком. Как рассказал отец мальчика, выезжать из города было уже поздно и семья планировала дождаться своих, русских. После эвакуации из зоны боев маму доставили в больницу.

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Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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