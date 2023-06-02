В подмосковном Парке Малевича открыли вторую часть выставки современного искусства

В Одинцовском городском округе в Парке Малевича открылась вторая часть выставки современного искусства под открытым небом, на которой представлены работы российских авторов. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«В экспозиции представлены пять объектов, созданные в разные годы Игорем Шелковским, Леонидом Тишковым, Аллой Урбан, Александром Константиновым и Романом Ермаковым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка была организована при поддержке ведомства и Третьяковской галереи.

«Это паблик-арт для всей семьи, источник вдохновения, интеллектуального досуга и просвещения. Важно, что от таких проектов выигрывают зрители — посетители парков», — приводит министерство слова заместителя гендиректора Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Татьяны Шаршавицкой.

Кроме того, на выставке доступен аудиогид «При чем тут Малевич?». Предыдущая его версия была дополнена, а также создан еще один, более современный вариант.

Первая часть экспозиции была запущена осенью 2022 года. В министерстве подчеркнули, что этот проект призван раскрыть связь места с ключевой фигурой искусства XX века — Казимиром Малевичем — через исследование и рефлексию его идей и философию русского авангарда. Вторая часть расширяет контекст, включая произведения авторов нового поколения.

Ранее, 31 мая, в Москве открылась единственная в мире биеннале стрит-арта «Артмоссфера» на «Винзаводе». Отмечается, что почти четверть работ была создана художниками из стран Европы и СНГ. Экспозиция продлится до конца июля.