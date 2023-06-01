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Ежегодная биеннале уличного искусства открылась в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Единственная в мире биеннале стрит-арта «Артмоссфера» в четвертый раз открылась на «Винзаводе» в среду. Почти четверть арт-объектов была создана художниками из стран Европы и СНГ.

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«Всего в заявки на участие в биеннале поступило около 350 работ, и из них примерно 100 — приглашенные зарубежные художники», — рассказала «Известиям» арт-директор «Винзавода» Сабина Чагина.

В новых условиях open-call провести не удалось, отметила она, поэтому иностранных художников приглашал экспертный совет, куда, помимо представителей прослойки российского совриска, входят также главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, известный американский арт-критик Карло Маккормик и основатель парижской ярмарки стрит-арта Urban Art Fair Янник Боессо.

Выставка растянулась далеко за пределы «Винзавода» и продлится до конца июля: за это время гости площадки смогут оценить широкий спектр произведений уличного искусства — от граффити и муралов до инсталляций и иммерсивных скульптур.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 1 июня, в 10:00:

Улица и лица: ежегодная биеннале стрит-арта открылась в Москве

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