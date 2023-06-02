Москву накрыл сильный ливень с грозой

Москву вечером 2 июня накрыла масштабная гроза. Улицы города затопило.

Загруженность на дороге, по данным «Яндекс. Пробок», составляет 6 баллов.

В настоящий момент в столице сверкают молнии, идет интенсивный дождь. Раскаты грома слышно как в центре, так и на окраинах Москвы.

Кроме того, к северу от столицы, в подмосковных Химках уже поднялся сильный ветер, все небо затянуло тучами. В Зеленограде также пролил дождь.

2 июня также сообщалось, что погода в столице во второй половине дня резко ухудшится.

Накануне Гидрометцентр России предупреждал, что в столичном регионе в пятницу, 2 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за грозы, града и шквалистого ветра.