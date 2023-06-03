Эксперт рассказал о базовых принципах работы с капиталом

В зависимости от жизненных обстоятельств и финансовых целей инвесторам будут подходить разные инвестиционные советы, однако в то же время существуют принципы работы с капиталами, которые являются базовыми, отметил руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков. Он рассказал «Известиям» 3 июня о главных таких принципах.

«Во-первых, у любых средств должна быть цель. Нужно смотреть на деньги не как на абстрактные числа, а как на платеж по ипотеке, взнос за обучение, основу семейного трастового фонда», — уточнил он.

По его словам, сбережения и активы можно разделить, например, на:

те, которые должны быть в быстром доступе (наличные или сберегательные счета в банке), их также называют финансовой подушкой безопасности;

те, которые должны генерировать денежный поток (акции за счет дивидендов, облигации за счет купонов, рента за счет сдачи недвижимости в аренду);

те, которые инвестируются с целью дальнейшего роста стоимости активов (эксперт отметил, что подойдут венчурные проекты, но не рекомендовал проводить анализ компании самостоятельно, а посоветовал обратиться к профессиональным участникам рынка, дающим доступ к стартапам);

те, которые призваны сохранить стоимость капиталов и в случае кризисных обстоятельств не сильно упасть в цене (по мнению специалиста, можно обратить внимание на драгметалл (физический или биржевой) и недвижимость).

Во вторых, цель может быть не одна, поэтому работать со сбережениями нужно так, чтобы они были максимально эффективны с точки зрения их назначения, добавил эксперт.

«Например, если вы планируете зарубежную поездку в течение ближайшего полугода, то что-то делать с хранящимися дома долларами и евро не нужно. Если же путешествий в ближайшее время не предвидится, то их можно инвестировать в активы, номинированные в европейской или американской валюте, например, еврооблигации. Тогда они будут не просто лежать дома и обесцениваться, а приносить доход в виде купонов, то есть генерировать прибыль. Плюс можно заработать на изменении их стоимости», — объяснил Мерзляков.

При этом он не рекомендовал рассматривать долларовые и евровые банковские счета, так как ставки по ним такие, что не покрывают уровень инфляции этих валют, а также в РФ взят курс на дедолларизацию и деевроизацию.

«Можно поискать интересные предложения в рублях и юанях, но стоит понимать, что это способ сохранить капитал — как максимум, не приумножить», — уточнил он.

В-третьих, по его словам, многое будет зависеть от суммы сбережений — это нужно учитывать. Также следует определить количество денег, необходимых для полугода комфортной жизни, — это размер финансовой подушки безопасности. Средства должны быть в быстром доступе, а деньги выше установленного уровня можно инвестировать, подчеркнул эксперт.

«В заключение добавлю, что любые советы стоит «примерять на себя» и следовать им вдумчиво. Или же доверить свои капиталы профессионалам, которые дадут персональные рекомендации», — подытожил Мерзляков.

Ранее, 20 мая, Мерзляков рассказал, что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. При этом, отвечая на вопрос о том, во что вложиться человеку, который ранее не занимался инвестициями, эксперт уточнил, что с точки зрения успешности нет варианта, который бы мог гарантировать новичку отдачу, но есть инструменты с низким порогом входа, к ним относятся акции крупных компаний, золото, криптовалюты (рискованный вариант).