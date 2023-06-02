Ford отозвала более 140 тыс. кроссоверов Lincoln из-за рисков возгорания

Американская автокомпания Ford Motor Company заявила об отзыве 142 734 кроссовера Lincoln MKC 2015-2019 модельного года из-за риска возгорания. Соответствующее заявление разместило в пятницу, 2 июня, Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

«На этих автомобилях датчик контроля аккумуляторной батареи может закоротиться и перегреться, что приведет к пожару в моторном отсеке во время стоянки или вождения», — говорится в публикации.

Отмечается, что на 15 мая этого года Ford было известно известно о 19 потенциально связанных с этим сообщениях о пожарах под капотом, включая 11 из них в США, семь в Китае и одно в Канаде.

Кроме того, в NHTSA уточнили, что опасность возгорания существует даже тогда, когда автомобиль припаркован и выключен. Компания уведомит водителей, посоветовав им парковать машины снаружи. Ford предложит владельцам кроссоверов доставить свой автомобиль к дилеру Lincoln для ремонта.

Ранее, 15 мая, компания Ford показала в Копенгагене новое поколение пассажирской версии фургона Transit Courier ― Tourneo Courier. Компактный пассажирский фургон будет продаваться в трех комплектациях: Active, Trend и Titanium. Поначалу автомобиль будет поставляться с двигателем объемом 1 л мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Впоследствии в линейке силовых установок появится электромотор мощностью 136 л.с., расположенный на передней оси. Максимальная скорость электрокара ― 145 км/ч. Аккумулятор емкостью 55 кВт/ч обеспечивает запас хода до 370 км.