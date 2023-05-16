Ford представила новый Tourneo Courier

Компания Ford показала в Копенгагене новое поколение пассажирской версии фургона Transit Courier ― Tourneo Courier. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила пресс-служба Ford Motor.

Компактный пассажирский фургон будет продаваться в трех комплектациях: Active, Trend и Titanium. Поначалу автомобиль будет поставляться с двигателем объемом 1 л мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Впоследствии в линейке силовых установок появится электромотор мощностью 136 л.с., расположенный на передней оси. Максимальная скорость электрокара ― 145 км/ч. Аккумулятор емкостью 55 кВтч обеспечивает запас хода до 370 км. При быстрой зарядке батарея достигнет отметки 80% за 35 минут, сообщает производитель. Известно, что электрическая версия выйдет в 2024 году и будет называться E-Tourneo Courier.

Пятиместный пассажирский фургон оснащен системой «старт-стоп», а экстерьер оформлен в едином стиле с последними моделями Ford. Салон пассажирской версии куда более комфортен по сравнению с Transit Courier. На приборной панели бензиновой версии автомобиля расположен 12-дюймовый дисплей с системой мультимедиа SYNC 4 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для электрической версии заявленная масса буксируемого прицепа составляет 700 кг, в то время как Tourneo Courier с двигателем внутреннего сгорания может перевозить прицеп массой до одной тонны. Кроме того, производитель подчеркивает увеличившуюся вместимость автомобиля по сравнению с прошлым поколением. Так, объем багажного отсека фургона стал больше на 44% и теперь составляет 570 л и 1198 л, если сложить задний ряд сидений.

15 мая в России начались продажи люксового минивэна Voyah Dream EV с электромотором.Voyah, премиальный суббренд китайской компании DongFeng, представил в РФ полностью электрическую версию роскошного минивэна Dream EV. Цены на электрокар начинаются от 9 990 000 рублей. Автомобиль будет продаваться в различных цветах, в том числе белом, черном, пурпурном, серебристом, серо-голубом и золотистом «металлике».

Dream EV оснащен электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л.с. с максимальным крутящим моментом 620 Нм. Максимальная скорость минивэна ― 200 км/ч, а разгон до сотни километров занимает 5,9 с.