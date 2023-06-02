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В Москве на МЦД заработает блокировка карты «Тройка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) с 3 июня заработает блокировка карты «Тройка» в случае отсутствия двойной валидации. Об изменениях рассказал журналистам 2 июня директор по цифровым сервисам АО «Центральная ППК» Игорь Евдокимов.

Он напомнил, что, согласно действующим правилам проезда, пассажир должен валидировать карту на входе и выходе в начале и в конце поездки.

«Если отсутствует одна из валидаций, то карта будет заблокирована. По ней нельзя будет проехать по уже оформленным билетам и по кошельку «Тройки», а также пополнить карту», — уточнил Евдокимов.

Разблокировать карту «Тройка» можно будет в кассах МЦД. На начальном этапе за это не будут взимать плату, однако в дальнейшем планируется ввести оплату услуги, указал Евдокимов

«Блокировка никак не скажется на пассажирах, который соблюдают правила МЦД и валидируют карты на вход и на выход. Мы специально сделали бесплатный период для пассажиров, чтобы была возможность ознакомится с правила проезда, если они по какой-то причине не знали о необходимости двойной валидации», — добавил он.

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Накануне в продажу поступили тематические транспортные карты «Тройка» с изображениями персонажей из мультсериала «Смешарики». Акция приурочена к его 20-летию. Карты можно приобрести в интернет-магазине московского метро, на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях подземки «Маяковская» и «Трубная».

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