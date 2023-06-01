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Карты «Тройка» с героями «Смешариков» появились в продаже в столичном метро

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Фото: Дептранс Москвы
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Тематические транспортные карты «Тройка» с изображениями персонажей из мультсериала «Смешарики» появились в продаже в Московском метрополитене. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 1 июня.

В ведомстве поздравили создателей мультсериала и отметили, что в этом году «Смешарикам» исполняется 20 лет, передает НСН.

«На нем выросло уже не одно поколение детей, он нравится и многим взрослым, поэтому для всех поклонников с сегодняшнего дня мы запускаем в продажу тематические «Тройки» с любимыми персонажами», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Карты можно приобрести в интернет-магазине московского метро, на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях подземки «Маяковская» и «Трубная», передает RT.

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Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в мобильном приложении «Город» (эксклюзивная программа лояльности Московского метрополитена) появились транспортные карты «Тройка» в трех новых дизайнах: «Сатурн», «Супрематизм» и «Рэдиссон».

Карты «Тройка» с новыми дизайнами выпущены ограниченным тиражом. Чтобы стать обладателем такой карты, нужно зайти в приложение «Город» и приобрести купон на любую из понравившихся карт. Активировать купон можно на информационно-справочной стойке «Живое общение» на станции МЦК «Деловой центр».

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