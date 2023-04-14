Москвичи могут купить новые дизайнерские карты «Тройка» в мобильном приложении «Город»

В мобильном приложении «Город» (эксклюзивная программа лояльности Московского метрополитена) появились транспортные карты «Тройка» в трех новых дизайнах: «Сатурн», «Супрематизм» и «Рэдиссон».

Карты «Тройка» с новыми дизайнами выпущены ограниченным тиражом. Чтобы стать обладателем такой карты, нужно зайти в приложение «Город» и приобрести купон на любую из понравившихся карт. Активировать купон можно на информационно-справочной стойке «Живое общение» на станции МЦК «Деловой центр».

«Спрос на «Тройки» в редких, тематических дизайнах — это сложившийся тренд не только со стороны коллекционеров, но и пассажиров метрополитена. Москвичи и гости столицы приобретают такие транспортные карты для своих коллекций, обмениваются ими. Цена коллекционной карты, выпущенной ограниченным тиражом, на специальных торговых площадках может достигать десятков тысяч рублей», — комментирует коммерческий директор мобильного приложения «Город», Артур Альберт.

В мобильном приложении «Город» пользователям доступна универсальная карта «Тройка», которая сочетает в себе возможности банковской и транспортной карт, а также привилегии максимального уровня программы лояльности «Город».

Чтобы начать пользоваться программой лояльности, необходимо установить приложение «Город» на свой телефон, зарегистрироваться и привязать к аккаунту карту «Тройка».

Мобильное приложение «Город» доступно для скачивания в App Store, App Gallery, RuStore и Google Play.