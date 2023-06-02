Инсценировавшего самоубийство клиента массажиста арестовали на два месяца

В Москве массажиста, подозреваемого в инсценировке самоубийства клиента, арестовали на два месяца. Решение суд вынес в пятницу, 2 июня.

Согласно версии следователей, что массажист расправился с клиентом из-за домогательств. Так, сначала мужчина якобы обещал подозреваемому заплатить большую сумму денег за услуги, однако после начал приставать к 23-летнему специалисту.

Подозреваемый был задержан 31 мая в Москве. Тогда в Главном управлении столичного Следственного комитета рассказали, что на шее жертвы — 38-летнего программиста, злоумышленник сымитировал повреждения, которые погибший мог получить, сведя счеты с жизнью.

Ведомство установило, что подозреваемый имеет среднее специальное медицинское образование, в связи с чем попытался замаскировать преступление.