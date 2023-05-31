Массажиста задержали по подозрению в убийстве и инсценировке самоубийства москвича
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- Массажиста задержали по подозрению в убийстве и инсценировке самоубийства москвича
Массажиста по подозрению в убийстве и инсценировке самоубийства задержали в среду, 31 мая, в Москве.
Тело 38-летнего программиста с признаками суицида было обнаружено в воскресенье, 28 мая, сообщила пресс-служба столичного СУ Следственного комитета (СК).
На шее жертвы злоумышленник сымитировал повреждения, которые погибший мог получить, сведя счеты с жизнью. Однако имелся ряд несостыковок.
Сейчас с 23-летнем массажистом работают следователи СК. В отношении него заведено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 31 мая, СК завершил расследование дела об убийстве подростка в Москве. Преступление было совершено еще в 1989 году. 13-летний мальчик погиб из-за того, что пытался позвать на помощь во время ограбления преступником квартиры.