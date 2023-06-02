Россиянин Хачанов обыграл австралийца Коккинакиса в матче «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл австралийца Танаси Коккинакиса в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос» в Париже 2 июня.

Уточняется, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянина. Всего игра длилась 3 часа 42 минуты.

Всего за игру россиянин пять раз осуществил подачу на вылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из 17 заработанных. Его соперник, в свою очередь, сделал шесть подач на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Известно, что следующую игру Хачанов проведет с тем, кто победит в матче между итальянцем Лоренцо Сонего и россиянином Андреем Рублевым.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что Рублев в матче второго круга 31 мая обыграл француза Корантена Муте и вышел в третий круг турнира Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции по теннису («Ролан Гаррос») проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд турнира — €49,6 млн.