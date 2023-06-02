Reuters узнало о короткой встрече министров обороны США и Китая в Сингапуре

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны КНР Ли Шанфу провели короткую встречу в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом 2 июня сообщило агентство Reuters.

При этом предметный обмен мнениями между ними не состоялся, отметил источник агентства в минобороны США.

Накануне Остин заявил, что США выступают за продолжение диалога с КНР по линии оборонных ведомств, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам. Остин также подтвердил позицию Соединенных Штатов, по которой Китай не должен применять силу для объединения с Тайванем.

Ранее, 31 мая, пресс-секретарь оборонного ведомства КНР Тан Кефей заявил, Вашингтон должен исправить свои ошибки и создать подходящие условия для встречи глав минобороны США и Китая. Тан Кефей отметил, что Пекин придает большое значение китайско-американским отношениям в оборонной сфере, контакты между военными двух государств не прерывались.

30 мая Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече главы Пентагона и министра обороны на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре. Как отмечается в материале агентства Reuters, отказ является «новым признаком напряженности в отношениях между державами».

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает его посещение официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.