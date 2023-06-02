Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков связал призыв Украины включить ее в НАТО с нежеланием вести переговоры
Происшествия
В Японии из-за тайфуна «Мавар» отменили более 260 авиарейсов
Спорт
Теннисистка Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Мир
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Экономика
Bloomberg сообщило о падении японского импорта СПГ до 20-летнего минимума
Авто
АвтоВАЗ планирует выпускать в Ижевске новые модели Lada с партнерами из Китая
Мир
Глава минобороны Британии исключил вступление Украины в НАТО в ближайшее время
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
Минобороны Великобритании признало исчерпание западных запасов военной техники
Мир
На Украине мужчин призывного возраста фиктивно устраивали в горгаз

В Новосибирской области суд приговорил юношу к 9 годам колонии за убийство завуча

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новосибирской области суд приговорил юношу к девяти годам пяти месяцам исправительной колонии общего режима за убийство завуча сельской школы. Об этом 2 июня сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

«Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Игра в ящик: педагоги издеваются над учениками, те отвечают взаимностью
Школьникам и учителям нужны медиаторы

Восьмиклассник пробрался в дом педагога в поселке Смоленский ночью 9 июля 2020 года через приоткрытое окно. Юноша хотел совершить грабеж, но когда женщина попыталась его задержать, подозреваемый ударил ее ножом не менее 20 раз. Педагог от полученных ранений скончалась на месте. После убийства подросток взял в доме 10,7 тыс. рублей, а затем скрылся с места происшествия.

Юношу обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023