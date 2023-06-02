В Новосибирской области суд приговорил юношу к 9 годам колонии за убийство завуча
В Новосибирской области суд приговорил юношу к девяти годам пяти месяцам исправительной колонии общего режима за убийство завуча сельской школы. Об этом 2 июня сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.
«Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 9 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Восьмиклассник пробрался в дом педагога в поселке Смоленский ночью 9 июля 2020 года через приоткрытое окно. Юноша хотел совершить грабеж, но когда женщина попыталась его задержать, подозреваемый ударил ее ножом не менее 20 раз. Педагог от полученных ранений скончалась на месте. После убийства подросток взял в доме 10,7 тыс. рублей, а затем скрылся с места происшествия.
Юношу обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).