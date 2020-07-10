Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Фургал заявил в суде о непричастности к вменяемым ему преступлениям
Общество
Мишустин поручил ввести трассу Москва–Казань в эксплуатацию к 2024 году
Спорт
«Формула-1» объявила дату проведения гонки в Сочи
Общество
Песков объяснил секретность дела Сафронова
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы. В настоящий момент подростка уже задержали. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в районной администрации.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Убитая учительница — это заместитель директора поселковой школы. Подозреваемый подросток учится в этой же школе. Его уже задержали», — приводит ТАСС информацию собеседника из администрации.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России агентству сообщили, что по факту убийства учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи подтвердили, что подозреваемый установлен, но не уточнили его личность. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В областном министерстве образования в свою очередь заявили, что для изучения ситуации с убийством завуча ведомство направило в поселок специальную рабочую группу, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день местные СМИ, в частности телеканал «Вести Новосибирск», сообщили подробности происшествия со ссылкой на СК. По их данным, нападение произошло в ночь на 9 июля. Злоумышленник проник в дом педагога через окно, по мнению журналистов, для ограбления. Однако женщина проснулась и застала его на месте преступления. Учительница попыталась его задержать, но тот ударил ее ножом и сбежал.

Сообщается, что оперативники установили личность предполагаемого нападавшего по перчатке и кроссовкам, оставленным на месте преступления. По данным телеканала, подросток уже признался в содеянном.

В конце декабря прошлого года следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу. Сообщалось, что школьник причинил учительнице телесные повреждения молотком «из личной неприязни». Женщина смогла оказать ему активное сопротивление.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020