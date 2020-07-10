Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы. В настоящий момент подростка уже задержали. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в районной администрации.

«Убитая учительница — это заместитель директора поселковой школы. Подозреваемый подросток учится в этой же школе. Его уже задержали», — приводит ТАСС информацию собеседника из администрации.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России агентству сообщили, что по факту убийства учительницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи подтвердили, что подозреваемый установлен, но не уточнили его личность. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В областном министерстве образования в свою очередь заявили, что для изучения ситуации с убийством завуча ведомство направило в поселок специальную рабочую группу, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот же день местные СМИ, в частности телеканал «Вести Новосибирск», сообщили подробности происшествия со ссылкой на СК. По их данным, нападение произошло в ночь на 9 июля. Злоумышленник проник в дом педагога через окно, по мнению журналистов, для ограбления. Однако женщина проснулась и застала его на месте преступления. Учительница попыталась его задержать, но тот ударил ее ножом и сбежал.

Сообщается, что оперативники установили личность предполагаемого нападавшего по перчатке и кроссовкам, оставленным на месте преступления. По данным телеканала, подросток уже признался в содеянном.

В конце декабря прошлого года следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу. Сообщалось, что школьник причинил учительнице телесные повреждения молотком «из личной неприязни». Женщина смогла оказать ему активное сопротивление.