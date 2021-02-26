Под Новосибирском подросток пойдет под суд по делу об убийстве учительницы

В Новосибирской области завершено расследование дела об убийстве сельской учительницы. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

В совершении преступления обвиняется восьмиклассник. О том, что подростка подозревают в убийстве женщины, сообщалось в июле 2020 года. Убитая учительница занимала должность заместителя директора поселковой школы.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Мошковского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью») и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»)», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, ночью 9 июля 2020 года подросток в состоянии наркотического опьянения проник через приоткрытое окно в квартиру учительницы с целью ограбления. Хозяйка дома застигла злоумышленника до того, как он совершил задуманное. Нейтрализуя сопротивление учительницы, школьник нанес ей не менее двух десятков ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Отмечается, что восьмиклассник похитил из квартиры имущество на общую сумму 10,7 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце декабря 2019 года следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу. Сообщалось, что школьник причинил учительнице телесные повреждения молотком «из личной неприязни». Женщина смогла оказать ему активное сопротивление.