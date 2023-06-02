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Обнажившемуся в соборе Святого Петра прихожанину предписали покинуть Италию

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Фото: соцсети
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Обнажившемуся в соборе Святого Петра в Ватикане прихожанину предписали покинуть территорию Италии. Об этом сообщила в пятницу, 2 июня, газета Corriere della Sera.

Инцидент произошел накануне днем незадолго до закрытия собора. Мужчина разделся и поднялся на центральный алтарь, вызвав недоумение прихожан. В Сеть попали кадры, на которых раздевшийся догола нарушитель стоит прямо под бронзовым балдахином работы Джанлоренцо Бернини. Смотрители заставили его одеться и доставили в жандармерию для установления личности.

По информации издания, задержанный — 34-летний русский мужчина с польским паспортом.

«Для него был составлен документ об освобождении с обязательством покинуть Италию», — говорится в публикации.

В статье также отмечается, что своим поступком мужчина, предположительно, хотел выразить протест против конфликта на Украине.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что мужчина страдает от депрессии и, возможно, имеет психические отклонения. Во время акции он вел себя вызывающе и царапал свое тело ногтями.

В настоящее время в Ватикане изучают новые меры безопасности, чтобы усилить контроль и предотвратить подобные инциденты.

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До этого сообщалось, что вечером 18 мая неадекватный мужчина въехал на автомобиле в ворота Ватикана. Жандармы вынуждены были открыть стрельбу по колесам, чтобы остановить нарушителя. Как только водитель вышел из машины, его тут же задержали. По данным осмотревших мужчину врачей, он находился в «состоянии серьезных психофизических изменений».

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