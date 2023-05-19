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Жандарм выстрелил в ворвавшийся на территорию Ватикана автомобиль

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Фото: AP Photo/Andrew Medichini
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Жандармы вынуждены были открыть стрельбу по колесам автомобиля, который вечером 18 мая въехал в ворота Ватикана и промчался мимо гвардейцев во внутренний двор Сан-Дамасо, пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Как только машина въехала во внутренний двор Апостольского дворца в Сан-Дамасо, водитель вышел и был немедленно арестован жандармами Ватикана. Мужчине около 40 лет, и он, по данным осмотревших его врачей, находился в «состоянии серьезных психофизических изменений».

Также в сообщении указано, что водителя проводили в камеру предварительного заключения жандармерии.

Папа римский Франциск проживает на другом конце Ватикана, в отеле «Санта-Марта», где в это время он обычно ужинает и удаляется в свой номер. Инцидент — редкое явление для города-государства, большая часть которого закрыта для широкой публики, особенно вечером.

Как отмечает газета, это не первый случай, когда некто с явными психическими проблемами устраивает беспорядки в Ватикане. Во время рождественской мессы 2009 года женщина перепрыгнула через баррикаду собора Святого Петра и попыталась напасть на папу римского Бенедикта XVI. Он не пострадал, хотя кардинал, шедший в процессии, в суматохе сломал бедро, добавило издание.

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30 апреля папа римский Франциск объявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

До этого, в марте, понтифик заявлял, что готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Кроме того, во время беседы он добавил, что президент России Владимир Путин, который трижды посещал его в качестве главы государства, является культурным человеком.

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