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В Москве представили пикап на базе Lada Niva Travel

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Фото: mos.ru
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Российская компания «Альфа Автоматив Техноложиз» представила 2 июня в Москве переоборудованный пикап, построенный на базе внедорожника Lada Niva Travel, сообщает официальный сайт мэра столицы.

Рабочее название опытного образца — «Нива Пикап». Конверсия российского кузовного ателье получила полуторную кабину: за передними креслами водителя и пассажира есть небольшое грузовое пространство.

Грузовая площадка автомобиля не построена на рамной основе, из-за чего грузоподъемность пикапа составляет 500 кг. Другие детали о «Ниве Пикап» не разглашаются.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, Niva Travel получит более 40% оригинальных комплектующих, в случае если автомобиль будет одобрен для серийного производства.

«Такой автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства. По предварительным оценкам, потребность в выпуске автомобилей данного типа составляет до 4 тыс. единиц в год», ― сообщил Овчинский.

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Тест-драйв новой Lada Niva Travel

19 мая стало известно, что АвтоВАЗ планирует в ходе Lada Fleet Road Show, серии выставок, которая будет проходить в 10 российских городах с 16 мая по 30 июня, показать новые модели легких коммерческих автомобилей (LCV). Производитель представит такие новые модели, как Granta Prima, Niva Kub (восьмиместный вэн на базе Niva Legend), пикапы на базе Granta и Niva Legend, а также двухтопливную Lada Granta CNG.

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