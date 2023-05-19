АвтоВАЗ представит в российских регионах новые модели класса LCV

Российский производитель АвтоВАЗ планирует в ходе Lada Fleet Road Show, серии выставок, которая будет проходить в 10 российских городах с 16 мая по 30 июня, показать новые модели легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом 19 мая сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Производитель представит такие новые модели, как Granta Prima, Niva Kub (восьмиместный вэн на базе Niva Legend), пикапы на базе Granta и Niva Legend, а также двухтопливную Lada Granta CNG.

«Напомню, что по итогам прошлого года Lada заняла более 90% рыночной доли в сегменте компактных коммерческих автомобилей. Развивая модельный ряд класса LCV, предлагая как универсальные, так и узкоспециализированные автомобили, мы планируем не только укрепить свое лидерство, но и значительно увеличить объем продаж», ― заявил директор по продажам АвтоВАЗа Виталий Осипов.

Выставки будут проходить в дилерских центрах компании в Иркутске, Красноярске, Кемерово, Новосибирске, Омске, Сургуте, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Ярославле.

14 октября 2022 года нижегородская компания «Промтех», которая специализируется на производстве фургонов и спецавтомобилей на базе Lada, анонсировала выпуск новой модели — легкого коммерческого автомобиля Lada Granta Kub.

Машина создана на удлиненной и усиленной основе полурамного грузовика ВИС-2349. Вместо традиционной надстройки за кабиной водрузили каркасно-панельный фургон интегрального типа — он состыкован с кабиной без зазора. Силовая клетка кузова-фургона сварена из стальных труб. Наружные панели кузова отформованы из композитных материалов и приклеены к каркасу.