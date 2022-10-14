На базе Lada Granta сделают новый коммерческий фургон

Нижегородская компания «Промтех», которая специализируется на производстве фургонов и спецавтомобилей на базе Lada, анонсировала выпуск новой модели — легкого коммерческого автомобиля Lada Granta Kub. Об этом 14 октября сообщил портал Drom.

Машина создана на удлиненной и усиленной основе полурамного грузовика ВИС-2349. Вместо традиционной надстройки за кабиной водрузили каркасно-панельный фургон интегрального типа — он состыкован с кабиной без зазора. Силовая клетка кузова-фургона сварена из стальных труб. Наружные панели кузова отформованы из композитных материалов и приклеены к каркасу.

По правому борту минивэна расположена входная дверь в пассажирской комплектации, в корме есть традиционные двустворчатые распашные двери.

Предприятие предполагает производить новинку в вариантах: пассажирский вэн, грузопассажирский фургон-комби, промтоварный фургон, рефрижератор.

Объем грузовой версии фургона составит 4,8 кубометра.

По технике всё обычно: передний привод, стандартный 1,6-литровый «вазовский» бензиновый мотор мощностью 90 л.с., который работает в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

11 октября стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил оснащение внедорожников Niva Legend и Niva Travel кондиционером и подогревом передних сидений. Опции были удалены из-за срыва поставок иностранных компонентов, однако теперь все проблемы решены. На заводе подчеркнули, что кондиционер является одной из самых востребованных систем автомобиля. До кризиса Niva Legend с кондиционером выбирали 60% покупателей, а Niva Travel — 80%.