У западных союзников Украины заканчиваются собственные запасы вооружений для передачи их Киеву. Об этом в пятницу, 2 июня, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

Бен Уоллес заявил, что запасы оружия стран Запада уже достаточно иссякли. Поэтому Великобритания и другие союзники Украины вынуждены больше полагаться на покупку вооружений для Киева, нежели на передачу из собственных резервов.

При этом министр обороны отметил, что даже спустя почти десятилетие после того, как страны — члены НАТО договорились тратить по два процента своего ВВП на оборону, только восемь государств соблюдают данный показатель.

Кроме того, Уоллес призвал НАТО и ЕС не повторять ошибки прошлого и не давать чрезмерных обещаний Украине и другим потенциальным кандидатам.

«Мы должны быть реалистами и говорить: «В Вильнюсе этого не произойдет; Этого не произойдет в ближайшее время», — ответил Уоллес на вопрос о шансах Киева вступить в НАТО на летнем саммите альянса в Литве.

Об исчерпании запасов вооружения ранее, 28 мая, говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В частности, он заявил, что текущих запасов США хватит только на одну неделю интенсивного конфликта. 23 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что страны альянса должны расширить свое военное производство, чтобы восполнять собственные запасы и одновременно поставлять оружие Украине.

Кроме того, 19 апреля министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт выявил: американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.