АвтоВАЗ представил конфигуратор Lada Vesta NG

Российский производитель АвтоВАЗ в пятницу, 2 июня, обновил официальный сайт компании и представил новый конфигуратор рестайлинговой версии Lada Vesta.

Таким образом, первое поколение Vesta окончательно «покинуло» официальный сайт Lada, уступив место рестайлинговой версии NG.

Vesta представлена в кузове седан и универал, а также их Cross-версиями. На выбор покупателю предлагают два двигателя: восьмиклапанный бензиновый мотор объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., а также 16-клапанную версию той же силовой установки, которая развивает 106 л.с. Автомобиль продается исключительно с пятиступенчатой «механикой».

Седаны Vesta располагают несколькими комплектациями: Comfort, Life, Enjoy и Techno. Цена на них варьируется от 1 239 900 рублей до 1 564 900 рублей. Отметим, что седан Vesta Cross не продается в базовой комплектации Comfort. Цены на Cross-седан находятся в диапазоне от 1 542 900 рублей до 1 684 900 рублей.

Тем временем универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross доступны в стандартной комплектации Comfort. Стоимость двухобъемной версии Vesta составляет от 1 329 900 рублей до 1 511 900 рублей.

1 июня стало известно, что стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta начинается от 5,6 тыс. рублей. По данным экспертов организации «Страховой дом ВСК», ОСАГО на Lada Vesta с двигателем 90 л.с. обойдется минимум в 5632 рубля, в то время как полис для версии со 106-сильным мотором будет стоить 6144 рубля.

Тем временем «Альфа Страхование» предлагает оформить страховку на 90-сильную версию Vesta за 7535 рублей. Страховщики уточняют, что эта сумма — за ОСАГО для водителя в возрасте 30 лет, чей стаж более пяти лет, который будет пользоваться автомобилем в Москве. Примечательно, что с двигателем 90 л.с. страховка будет на 10% дешевле.