Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков

Названа стоимость ОСАГО на обновленную Lada Vesta

Стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta начинается от 5,6 тыс. рублей
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страховщики рассказали, что стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta начинается от 5,6 тыс. рублей, сообщает 1 июня, в четверг, «Российская газета».

По данным экспертов организации «Страховой дом ВСК», ОСАГО на Lada Vesta с двигателем 90 л.с. обойдется минимум в 5632 рубля, в то время как полис для версии с 106-сильным мотором будет стоить 6144 рублей.

Тем временем «Альфа Страхование» предлагает оформить страховку на 90-сильную версию Vesta за 7535 рублей. Страховщики уточняют, что эта сумма ― за ОСАГО для водителя в возрасте 30 лет, чей стаж больше пяти лет, который будет пользоваться автомобилем в Москве. Примечательно, что с двигателем 90 л.с. страховка будет на 10% дешевле.

По 150, и хватит: начинающим водителям могут запретить управлять мощными авто
В МВД обратились с просьбой об изменении ПДД и КоАП

31 мая АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на обновленную версию Lada Vesta NG. Автомобили уже отгружают в дилерских центрах. Vesta NG доступны в четырех вариациях кузова: седан, универсал SW, седан Cross и SW Cross. На выбор покупателю доступны два 1,6-литровых бензиновых двигателя: восьмиклапанный (90 л.с.) и 16-клапанный (106 л.с.). Оба мотора идут в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на Lada Vesta NG начинаются от 1 239 900 рублей. В стандартной комплектации Comfort автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, ABS, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, запуском двигателя кнопкой, электростеклоподъемниками всех дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал и кондиционером.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023