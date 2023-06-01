Названа стоимость ОСАГО на обновленную Lada Vesta

Страховщики рассказали, что стоимость ОСАГО на рестайлинговую версию Lada Vesta начинается от 5,6 тыс. рублей, сообщает 1 июня, в четверг, «Российская газета».

По данным экспертов организации «Страховой дом ВСК», ОСАГО на Lada Vesta с двигателем 90 л.с. обойдется минимум в 5632 рубля, в то время как полис для версии с 106-сильным мотором будет стоить 6144 рублей.

Тем временем «Альфа Страхование» предлагает оформить страховку на 90-сильную версию Vesta за 7535 рублей. Страховщики уточняют, что эта сумма ― за ОСАГО для водителя в возрасте 30 лет, чей стаж больше пяти лет, который будет пользоваться автомобилем в Москве. Примечательно, что с двигателем 90 л.с. страховка будет на 10% дешевле.

31 мая АвтоВАЗ объявил о начале приема заказов на обновленную версию Lada Vesta NG. Автомобили уже отгружают в дилерских центрах. Vesta NG доступны в четырех вариациях кузова: седан, универсал SW, седан Cross и SW Cross. На выбор покупателю доступны два 1,6-литровых бензиновых двигателя: восьмиклапанный (90 л.с.) и 16-клапанный (106 л.с.). Оба мотора идут в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цены на Lada Vesta NG начинаются от 1 239 900 рублей. В стандартной комплектации Comfort автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, ABS, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, запуском двигателя кнопкой, электростеклоподъемниками всех дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал и кондиционером.