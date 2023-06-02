«Троицу» Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня

Икону «Троица» Андрея Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня. Об этом сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Святыня будет храниться в соборе до 18 июня, сообщает телеканал «Известия». Икона ранее находилась в Третьяковской галерее. Решение о переносе святыни принял 15 мая президент России Владимир Путин. Поклониться образу можно будет в период с 10:00 до 19:00.

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