Новый бассейн в Балашихе получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Новый спортивный комплекс с бассейном построили в микрорайоне Ольгино в подмосковной Балашихе. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики региона.
В качестве застройщика выступало ООО «Плеяда». Размер инвестиций оценивается примерно в 50 млн рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Площадь комплекса составляет около 2 тыс. кв. м.
Помимо бассейна, в здании расположили два тренажерных зала, административные и технические помещения, а также кабинет врача.
В конце мая в Аниве (Сахалинская область) открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Ежедневно комплекс сможет посещать свыше 700 человек.