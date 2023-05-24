Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Аниве

В городе Аниве Сахалинской области возвели новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами. Церемония открытия состоялась в минувшую субботу, 20 мая, сообщает пресс-центр губернатора и правительства региона.

Новый ФОК получил название «Авангард». В двухэтажном здании разместили два бассейна, зал для художественной гимнастики, тренажерный зал для силовых тренировок. Ежедневно комплекс сможет посещать более 700 человек.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, малый бассейн предназначен для занятий с детьми в возрасте от трех лет. В бассейне для спортивного плавания будут проводиться занятия с инструкторами.

«Спорткомплекс сдавался под ключ — полностью со всем необходимым оборудованием. На территории была построена газовая котельная, которая обеспечивает ФОК теплом», — говорится в сообщении властей.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Аниве открыли новое здание детской школы искусств.