В королевстве демократии

В США не утихает обсуждение отчета специального прокурора Джона Дарема относительно действий ФБР, которое несколько лет занималось проверкой связей Дональда Трампа с Россией в преддверии президентских выборов. Расследование возможного вмешательства РФ в американскую избирательную кампанию 2016 года проходило под кодовым названием Crossfire Hurricane. Дарем в своем 306-страничном документе сообщил, что у бюро не было оснований для его начала. Более того, на днях известный американский журналист Сеймур Херш заявил: высокопоставленные сотрудники ФБР, связанные с предвыборным штабом экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, пытались на самом деле не допустить победы на президентских выборах американского миллиардера. Чего им, как известно, не удалось добиться.

Еще в октябре 2019-го, когда генеральный прокурор Уильям Барр поручил Дарему заняться расследованием дела Russiagate, Трамп и его сторонники предвкушали предстоящее разоблачение заговора и раскрытие массовых нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов. Однако результаты оказались противоречивыми.

С одной стороны, отчет содержит подробную информацию о роли Хиллари Клинтон и ФБР в расследовании связей Трампа с РФ, основанном на «необработанных, непроанализированных и неподтвержденных разведданных». С другой стороны, никто из виновных не понес наказания, по крайней мере пока. Хотя Дарем предоставил рассекреченные в 2020-м документы, из которых следует, что сама Клинтон и силовики сыграли важную роль в распространении истории о сговоре миллиардера с Москвой. Причем это делалось не только для борьбы с кандидатом в президенты, но и с целью отвлечь внимание от обнаружения частного сервера электронной почты, который Клинтон, занимая пост госсекретаря, использовала ненадлежащим образом.

При этом перед публикацией отчета Дарем пообщался с Клинтон и членами ее предвыборной команды, включая нынешнего советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Естественно, Клинтон, Салливан и другие члены их команды отрицают любые обвинения. Поэтому Дарем добился признания вины лишь от одного сотрудника ФБР, который получил условный срок. Два уголовных дела, которые он передал в суд, спецпрокурор и вовсе проиграл. Правоохранительные органы не признали предвзятости по отношению к Трампу, а говорили лишь о непреднамеренных ошибках, которые были допущены ими в работе.

Трамп, в свою очередь, назвал расследование против него «преступлением века», поскольку демократы и предвыборные штабы Клинтон, по сути, платили профессиональным агентам за раздувание скандала с помощью лживых утверждений о его связях с российскими спецслужбами.

Следует отметить, что в последнее время на авансцену выходит всё большее так называемых whistleblowers — «правдолюбцев» из среды правительственных чиновников, которые свидетельствуют о нарушении законов в своих структурах. Республиканцы в палате представителей, где у них теперь большинство, предоставляют им площадку для представления тех или иных доказательств. Туда же скоро прибудет и сам Дарем, который даст исчерпывающие показания относительно того, как чиновники используют свою власть в качестве политического оружия.

Председатель юридического комитета палаты представителей Джим Джордан, республиканец из Огайо, ранее сказал: необоснованное расследование избирательной кампании Дональда Трампа показывает, что не закон, а политика определяет повестку дня в правительственных учреждениях.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, нарушители закона остаются без наказания. Тем не менее в целом доклад Дарема, по мнению многих экспертов, может помочь Трампу в его президентской кампании 2024 года, несмотря на множество судебных дел против миллиардера. Рейтинг действующего президента Джо Байдена находится далеко от пиковых значений. При этом не только на фоне определенных неудач на международной арене, включая, например, провальный вывод войск из Афганистана или неспособность добиться деэскалации украинского кризиса, но еще и в связи с последними скандалами вокруг его семьи и приближенных. В американских политических кругах растет количество призывов к импичменту или даже уголовному преследованию Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других сотрудников администрации Белого дома.

Впрочем, маловероятно, что до этого дело дойдет. Подобные обвинения против Хиллари Клинтон, когда в бытность работы госсекретарем на счета ее фонда приходили огромные суммы в обмен на определенные услуги, в том числе для иностранцев, ни к чему не привели. Она до сих пор гуляет на свободе и продолжает активную политическую деятельность.

Тем не менее стоит обратить внимание на другое: в целом что-то неладное нынче происходит в «королевстве демократии». Но самое опасное заключается в том, что это затрагивает не только внутренние дела в США. Клинтон, Байден и многие другие представители политической элиты в Вашингтоне связывают свою политическую борьбу с противостоянием с Россией, представляя ее в образе врага, тем самым подталкивая наши страны к прямому конфликту.

При этом после выборов в 2024 году мало что изменится. Прошлый опыт Дональда Трампа, когда вроде бы занял Овальный кабинет в надежде нормализовать российско-американские отношения, показывает, что добиться в одиночку ничего невозможно. Как объясняет американский журналист Крис Хеджес: «Теория заговора Трампа и России никуда не денется. Мифы заставляют нас чувствовать себя хорошо. Мифы демонизируют тех, кого обвиняют в наших собственных неудачах. Мифы прославляют нас как народ и нацию. Но это всё равно что раздавать героин наркоманам».

Впрочем, история международных отношений показывает, что после любого кризиса приходит потепление. И очевидно, что нынешняя российско-американская конфронтация не станет исключением. Однако ожидать того, что разрядка произойдет сиюминутно, — наивно. Ни Трамп, ни отчеты Дарема, ни другие лица и события не способны сейчас кардинально повлиять на ситуацию. Вашингтон и Москва зашли слишком далеко, чтобы можно было после всего произошедшего встретиться в Женеве, пожать друг другу руки и начать с чистого листа. Хотя такие переговоры, безусловно, нужны, чтобы не перейти самую опасную черту.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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