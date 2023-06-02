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В Госдуме предложили отменить домашнее задание для школьников

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил отменить домашнее задание в школах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков считает, что нужно отменить домашнее задание для школьников. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба партии.

Даванков рассказал, что с такой просьбой к нему обратился сын.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — цитируют Даванкова «РИА Новости».

Депутат планирует обсудить инициативу в ближайшее время на встрече с московским департаментом образования и науки. Он убежден, что отмена домашнего задания облегчит жизнь не только школьникам, но и учителям.

Кроме того, вице-спикер ГД предложил увеличить в Москве число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию. Даванков добавил, что кружки должны быть бесплатными и располагаться в шаговой доступности.

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