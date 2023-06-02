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Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае

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Фото: соцсети
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В селе Тасеево Красноярского края загорелось лесоперерабатывающее предприятие. Об этом 2 июня сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 10:32 (6:32 мск). Загорелись отходы лесопиления на площади 8 тыс. кв. м.

«На месте пожара работают 63 человека и 18 единиц техники, включая вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, на котором установлено водосливное устройство», — заявили в МЧС.

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По состоянию на 15:30 (11:30 мск) было сброшено 21 т огнетушащей жидкости. Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы.

31 мая сообщалось, что пожарные ликвидировали три лесных пожара в Красноярском крае. Общая площадь пожаров снизилась на 16 га. Очаги были зафиксированы в Абанском, Енисейском и Тасеевском районах.

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