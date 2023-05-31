Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась на 16 га

В Красноярском крае за сутки пожарные ликвидировали три возгорания. Таким образом, общая площадь пожаров снизилась на 16 га.

Очаги были зафиксированы в Абанском, Енисейском и Тасеевском районах. С огнем вели борьбу более 50 человек, пять единиц техники и девять воздушных судов, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас в крае есть еще три лесных пожара в Курагинском, Казачинском и Северо-Енисейском районах. Общая площадь возгораний — 330 га.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Продолжается тушение 11 лесных пожаров общей площадью 1147,1 га.