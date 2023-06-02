Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Мир
Премьер Венгрии Орбан рассказал о своих молитвах за победу Эрдогана
Общество
Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Происшествия
ВСУ ударили по больничному городку в Розовке Запорожской области
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрывах в Бердянске Запорожской области
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

Силовики обнаружили в Подмосковье крупный арсенал с оружием и боеприпасами

МВД совместно с ФСБ обнаружило в Подмосковье арсенал с оружием, задержан один человек
0
Фото: МВД России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обнаружило в Московской области крупный арсенал с оружием и боеприпасами, задержан один человек. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как следует из опубликованных МВД кадров, в оружейном схроне находились десятки пистолетов, автоматы, пистолеты-пулеметы, патроны разного калибра, а также глушители.

По словам Волк, операция проводилась оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Задержан житель городского округа Лосино-Петровский, который подозревается в покушении на сбыт оружия и боеприпасов», — отметила представитель МВД.

Волк уточнила, что полицейские в ходе проверки оперативной информации обследовали хозпостройку на участке подозреваемого.

«Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, — 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка», — продолжила она.

По итогам экспертизы установлено, что некоторые из них пригодны для стрельбы.

Послали подальше: кто отправил почтой партию автоматов Калашникова
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства отправки опасной посылки

Также изъяты боеприпасы, 31 глушитель, магазины к оружию различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тыс. патронов.

Управление МВД России «Щелковское» возбудило уголовное дело, фигурант арестован.

«Полицейскими устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия», — заключила Волк.

В середине мая ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией задержала в городе Александров Владимирской области пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. В частности, у мужчин хранились два карабина «Сайга-9», обрез охотничьего ружья Иж-58, винтовка Мосина и почти 6 тыс. патронов разного калибра.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023