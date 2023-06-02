Силовики обнаружили в Подмосковье крупный арсенал с оружием и боеприпасами

МВД России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обнаружило в Московской области крупный арсенал с оружием и боеприпасами, задержан один человек. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как следует из опубликованных МВД кадров, в оружейном схроне находились десятки пистолетов, автоматы, пистолеты-пулеметы, патроны разного калибра, а также глушители.

По словам Волк, операция проводилась оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской области и сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Задержан житель городского округа Лосино-Петровский, который подозревается в покушении на сбыт оружия и боеприпасов», — отметила представитель МВД.

Волк уточнила, что полицейские в ходе проверки оперативной информации обследовали хозпостройку на участке подозреваемого.

«Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, — 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка», — продолжила она.

По итогам экспертизы установлено, что некоторые из них пригодны для стрельбы.

Также изъяты боеприпасы, 31 глушитель, магазины к оружию различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более 7 тыс. патронов.

Управление МВД России «Щелковское» возбудило уголовное дело, фигурант арестован.

«Полицейскими устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия», — заключила Волк.

В середине мая ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией задержала в городе Александров Владимирской области пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. В частности, у мужчин хранились два карабина «Сайга-9», обрез охотничьего ружья Иж-58, винтовка Мосина и почти 6 тыс. патронов разного калибра.