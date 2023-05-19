Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией задержала в городе Александров Владимирской области пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. В распоряжении «Известий» оказались кадры с моментом задержания.

«В ходе обысков в доме у подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли 38 единиц огнестрельного оружия, в том числе два автомата АК-103, два пистолета-пулемета PM-63 RAK (оружие польского производства), 30 пистолетов и револьверов», — сообщила пресс-служба Росгвардии на официальном сайте.

Также у мужчин хранились два карабина «Сайга-9», обрез охотничьего ружья Иж-58, винтовка Мосина и почти 6 тыс. патронов разного калибра. Весь арсенал задержанные приобрели без соответствующего разрешения.

Оружие и боеприпасы были изъяты. Задержание подозреваемых произошло еще в марте этого года.

17 мая ФСБ совместно МВД и Росгвардией выявила 165 подпольных оружейников. У них изъяли почти 400 единиц оружия. Вместе с тем было обнаружено более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил).

Ранее, 7 марта, силовики накрыли 23 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 27 регионах России. По адресам нелегальных оружейников были проведены обыски, в результате которых изъято 118 единиц огнестрельного оружия.