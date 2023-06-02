Генерал Бурдинский заявил о формировании в России двух армий и двух военных округов

В структуре Вооруженных сил (ВС) России в 2023 году сформируют две армии, армейский корпус и два военных округа. Об этом написал заместитель начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье июньского номера журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад», — подчеркнул генерал.

Он добавил, что ведомство планирует сформировать Московский и Ленинградский военные округа. Задачи, поставленные перед Минобороны, Бурдинский назвал масштабными.

Для их выполнения ведомство должно провести комплектование личным составом, разместить его и всесторонне обеспечить, подчеркнул генерал.

«В ходе проведения текущего уточнения мобилизационного планирования необходимо обеспечить полное и качественное предназначение мобилизационных ресурсов во вновь формируемые воинские части», — добавил он.

В январе министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в российской армии, планируемые к реализации в период с 2023 по 2026 год. Среди них — увеличение численности Вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.