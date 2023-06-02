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«Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на €200 млн

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Американский футбольный клуб «Интер Майами» сделал предложение Лионелю Месси, который пока играет за «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), на €200 млн, пишет 1 июня sport.es со ссылкой на источники.

По данным информаторов, предложение рассчитано на четыре сезона по ставке €50 млн в год. Американский клуб давно интересуется Месси, к тому же у Месси там есть дом, который облегчил бы адаптацию.

Кроме того, 1 июня главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что в эту субботу — в день заключительного тура чемпионата Франции — состоится последний матч форварда, сообщил «Спорт-Экспресс».

Однако позднее ПСЖ уточнил, что слова Гальтье о том, что матч против «Клермона» станет для Лионеля Месси последним за клуб, некорректно выразили мысль тренера.

«Гальтье выразился некорректно, когда сказал, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси на «Парк де Пренс». На самом деле речь шла о последнем матче в этом сезоне», — приводит газета пояснение в клубе.

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29 мая портал Foot Mercato уже сообщал, что Хорхе Месси, отец футболиста, согласился на контракт от клуба из Эр-Рияда «Аль-Хиляль», предложившего его сыну €1,2 млрд. Контракт вдвое превышает договор Криштиану Роналду с футбольным клубом «Ан-Наср».

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