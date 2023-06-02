Диетолог призвала включить в детский рацион больше белка и овощей летом

Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы о питании детей летом.

В беседе с Life.ru в четверг, 1 июня, эксперт отметила, что в детский рацион летом следует включать больше белка, поскольку аминокислоты — важный компонент для синтеза собственного белка организма, в особенности в период активного роста.

Кроме того, врач призвала родителей ограничить в детском рационе так называемые «пустые калории» — печенье, конфеты, пряники и другие кондитерские изделия. Вместо них лучше давать ребенку больше фруктов и овощей, в которых содержится много микроэлементов и витаминов, пишет RT.

Диетолог отметила, что дневная калорийность детского рациона должна быть увеличена на 15–20% от обычной нормы — это даст ребенку дополнительную энергию.

26 мая к.м.н. Ольга Фурман рассказала, что орехи и яблоки помогут поддержать умственную активность школьника. По ее словам, в период экзаменов в рационе ученика должно быть достаточное количество орехов, рыбы, яблок и зеленого чая. Также детям необходим белок, который лучше получать из бобов, отмечает телеканал «360».

15 мая глава Росстандарта Антон Шалаев заявил в интервью «Известиям», что качество сыра и детского питания определят новыми ГОСТами.

В частности, по его словам, ГОСТ для молочной детской продукции установит методы определения массовой доли общего белка, жиров, определит их кислотность.

Летом прошлого года сайт kp.ru со ссылкой на экспертов сообщал, что правильно построенное питание имеет большое значение для нормального физического и нервно-психического развития детей, повышает трудоспособность и успеваемость, выносливость, устойчивость к неблагоприятным влияниям внешней среды, к инфекционным и другим заболеваниям. Так, в рационе детей должен присутствовать белок, наиболее ценным источником которого для детского организма является молоко.

Ранее врач-педиатр Исмаил Османов назвал опасным питание для детей, исключающее углеводы, глютен и мясо. По его словам, железо — крайне важный элемент в развитии детского организма, а его незаменимый источник — это мясо. Он предупредил, что исключение глютеновых продуктов без медицинских показаний может привести к недостаточности питания, дефициту витаминов группы В, а вслед за этим и к нарушению в работе нервной системы, отмечает телеканал «Звезда».