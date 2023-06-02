«Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах

С этого года Сбербанк начинает тиражирование новой терминальной сети, которая позволит использовать биометрию. Об этом рассказал управляющий директор дивизиона «Эквайринг» «Сбера» Сергей Шубочкин.

Речь идет о появлении новых аппаратов с камерами. Сейчас парк оборудования банка насчитывает 2 млн терминалов. Это самая крупная сеть аппаратов по приему платежей. На долю терминалов госбанка в рознице приходится до 70%, уточнили изданию в Ассоциации компаний розничной торговли.

На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс. «Вы улыбаетесь — оплата прошла», пояснил «Известиям» Шубочкин.

Он рассказал, что компания экспериментировала с разными методами оплаты, и с биометрией возникает много технологических сложностей. Шубочкин пояснил, что, когда люди оплачивают товар с помощью биоэквайринга, нужно удостовериться, что перед терминалом стоит живой человек, а не его фото или слепок с экрана.

Например, технология Liveness позволяет это сделать удачно за счет встроенных 2D- или 3D-камер, уточнил Шубочкин. По его словам, в мире уже есть примеры использования этой технологии: в Китае эксплуатируют 300 тыс. терминалов с 3D-камерами, это делает ритейлер Alibaba.

У «Сбера» почти 2 млн POS-терминалов по всей России, этот парк активно формировался с 2015 года и сейчас требует модернизации, сказали «Известиям» в банке.

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