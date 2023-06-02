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В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников
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В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя 4 июня
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Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
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В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов
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Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
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В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году
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США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
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Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня
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Захарова опровергла обвинение о вмешательстве РФ в выборы в Турции
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Фанаты напали на судью Тейлора

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