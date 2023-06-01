Зеленский предложил журналистке задать вопрос по-русски
Президент Украины Владимир Зеленский попросил журналистку задать вопрос на русском языке в ходе пресс-конференции в Молдавии в четверг, 1 июня.
Одна из корреспондентов обратилась к украинскому лидеру и заявила, что не говорит по-украински. Тогда Зеленский попросил ее задать вопрос на русском.
«Говорите по-русски», — предложил он.
Однако журналистка отказалась и перешла на английский, передает НСН.
В настоящее время Зеленский принимает участие во втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
Он заявил в ходе пресс-конференции о якобы существующем намерении многих государств — партнеров Киева поставить украинской армии большое количество истребителей.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.