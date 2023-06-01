При взрыве в жилом доме в Испании погиб один человек

В испанском городе Бадахос прогремел взрыв в жилом доме: один человек погиб и по меньшей мере 16 человек госпитализированы. Об этом в четверг сообщила газета Euro Weekly News.



Инцидент произошел около 15:30 в районе Сан-Фернандо и нанес значительный ущерб дому и фасаду здания. Жителей эвакуировали из пострадавшего здания, а пожарные бригады прибыли на место происшествия сразу после того, как их направила служба экстренной помощи Эстремадуры (одна из 17 автономных областей Испании. — Ред.).



Газета, ссылаясь на данные службы «112», отмечает, что 16 человек с легкими травмами получили медицинскую помощь. Сообщается, что они находятся в стабильном состоянии.

Причиной случившегося могла стать утечка газа.



Ранее, 30 мая, стало известно, что ребенок, пострадавший при взрыве газа в частном доме в Ингушетии, скончался в больнице. По факту смерти 10-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.