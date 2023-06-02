Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час
Мир
В Канаде из-за лесных пожаров без электричества остались 250 тыс. человек
Наука и техника
В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников
Общество
В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя 4 июня
Происшествия
В Москве из-за пожара эвакуировали около 500 человек
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
Армия
В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году
Мир
США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
Мир
Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня
Мир
Захарова опровергла обвинение о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Названы отпугивающие россиян особенности покупки авто по параллельному импорту

Опрос: россияне опасаются покупать авто по параллельному импорту из-за скрытых неисправностей
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чаще всего россияне опасаются покупать автомобиль по параллельному импорту из-за возможных скрытых технических неисправностей (44%), проблем с юридическим оформлением авто (44%) и слишком высокой цены (38%). Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автотеки», которыми они поделились с «Известиями» 2 июня.

Уточняется, что в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

Подавляющее большинство российских водителей (71%) готовы покупать автомобили по параллельному импорту. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в РФ, а чаще всего на это обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%). Каждый шестой (17%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

При этом 29% автолюбителей не собирается покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго. Это объясняется опасением, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники (44%).

Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (38%). В пятерку страхов также вошли недобросовестность продавца (30%) и участие авто в аварийных аукционах (29%).

В свою очередь, руководитель продуктового направления «Автотеки» рассказал, что, согласно данным сервиса, ежемесячно на территорию РФ поступает порядка 40 тыс. автомобилей с пробегом, а каждый 10-й в своей истории имеет аварийный аукцион.

Ввоз и ныне там: дилеры просят продлить условия параллельного импорта запчастей
Поставки продукции более 100 торговых марок могут прекратиться с 1 сентября

26 мая было опубликовано исследование СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», согласно которому, более половины (56%) опрошенных жителей России оказались недовольны нынешним ассортиментом автомобилей, представленным на рынке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023