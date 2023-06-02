Названы отпугивающие россиян особенности покупки авто по параллельному импорту

Чаще всего россияне опасаются покупать автомобиль по параллельному импорту из-за возможных скрытых технических неисправностей (44%), проблем с юридическим оформлением авто (44%) и слишком высокой цены (38%). Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автотеки», которыми они поделились с «Известиями» 2 июня.

Уточняется, что в опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.

Подавляющее большинство российских водителей (71%) готовы покупать автомобили по параллельному импорту. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в РФ, а чаще всего на это обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%). Каждый шестой (17%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%).

При этом 29% автолюбителей не собирается покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго. Это объясняется опасением, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники (44%).

Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто. Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (38%). В пятерку страхов также вошли недобросовестность продавца (30%) и участие авто в аварийных аукционах (29%).

В свою очередь, руководитель продуктового направления «Автотеки» рассказал, что, согласно данным сервиса, ежемесячно на территорию РФ поступает порядка 40 тыс. автомобилей с пробегом, а каждый 10-й в своей истории имеет аварийный аукцион.

26 мая было опубликовано исследование СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», согласно которому, более половины (56%) опрошенных жителей России оказались недовольны нынешним ассортиментом автомобилей, представленным на рынке.