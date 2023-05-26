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Более половины россиян недовольны ассортиментом автомобилей на рынке

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Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
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Более половины (56%) опрошенных жителей России оказались недовольны нынешним ассортиментом автомобилей, представленным на рынке, сообщает 26 мая ТАСС со ссылкой на исследование СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод».

Кроме того, подавляющее большинство (69%) россиян теоретически готовы к покупке автомобиля, ввезенного в страну по программе параллельного импорта. Как выяснилось, такой показатель связан с недовольством респондентов (56%) ассортиментом автомобилей, официально представленных на российском рынке. Кроме того, 23% опрошенных склонны полагать, что ввезенные по параллельному импорту автомобили более качественные по сравнению с моделями для внутреннего рынка.

Тем не менее 15% участников опроса категорично заявили, что не приобретут ввезенный по параллельному импорту автомобиль. В первую очередь респонденты (37%) указали на завышенную цену машин, а также на отсутствие гарантии и на проблемы поставок комплектующих в случае ремонта.

«Среди тех, кто не готов к покупке по параллельному импорту, еще 26% предпочтут сделать выбор в пользу иномарки с пробегом, которая уже есть на рынке, а 20% лучше приобретут китайский или отечественный автомобиль», ― отметили аналитики.

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26 мая стало известно, что в 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями, говорится в исследовании рынка, проведенном сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev Analyze.

Чаще всего (в 31% случаев) речь идет о контрафактном масле, чуть реже — о свечах зажигания (23%), фильтрах (15%), деталях подвески и рулевого управления (14%).

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