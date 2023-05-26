Автомеханики столкнулись с поддельными запчастями и техжидкостями

В 2023 году 23% автомехаников столкнулись с поддельными запчастями и техническими жидкостями, говорится в исследовании рынка, проведенном сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev Analyze.

Чаще всего (в 31% случаев) речь идет о контрафактном масле, чуть реже — о свечах зажигания (23%), фильтрах (15%), деталях подвески и рулевого управления (14%).

«Важно отметить, что минимум две трети рынка — это запчасти, которые водители покупают самостоятельно. Автомобилисты, в отличие от профессионалов, как правило, не могут отличить подделку от качественных запчастей. И если уже 23% профессионалов столкнулись с контрафактными запчастями, то доля владельцев машин, которые купили контрафакт, может быть в разы больше», — отметил гендиректор агентства Александр Груздев.

По оценкам авторов исследования, «по отдельным товарным группам автозапчастей до половины продукции, представленной в продаже, может быть поддельной».

Нельзя исключать, что подделкой может оказаться и значительная часть продукции, поставляемой по схеме параллельного импорта, констатируют эксперты.

В свою очередь, установка поддельных компонентов может обернуться дорогостоящим ремонтом. В сети Fit Service зафиксировали рост обращений из-за поломок, причиной которых стали поддельные детали, — на 7,5% с начала года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный разбор: 23% автосервисов столкнулись с контрафактом