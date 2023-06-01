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В Берлине 81-летний мужчина врезался в ограждение перед офисом Шольца

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Фото: Global Look Press/ZB/Fernando Gutierrez-Juarez
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В Берлине мужчина врезался в бетонное ограждение перед офисом канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает издание Tagesspiegel 1 июня.

Инцидент произошел 31 мая вечером. Тогда 81-летний мужчина не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение перед воротами в офис Шольца.

«Это была обычная авария, не теракт», — сообщает издание.

В настоящий момент пожилой мужчина госпитализирован, кроме него, никто не пострадал. В результате аварии бетонный блок был сдвинут, его вернут на место.

23 мая грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в Вашингтоне, США. Пострадавших не было. Водитель задержан. По данным правоохранительных органов, в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.

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