Маркетплейсам с оборотом в 200 млрд рублей могут ограничить деятельность

Маркетплейсам с оборотом в 200 млрд рублей могут запретить продавать товары самостоятельно. Такое предложение в четверг, 1 июня, высказал глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, выступая на одной из сессий на форуме «Неделя российского ритейла».

Он подчеркнул, что эту инициативу следует обсуждать.

Как пояснил чиновник, маркетплейс — это по сути рынок, крупная площадка, в руках которой находится весь маркетинг. Независимый продавец не может конкурировать при таких условиях, подчеркнул Кузнецов. Он также напомнил, что, к примеру, закон о рынках запрещает управляющей компании осуществлять торговую деятельность.

Днем ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе форума заявил, что ведомство не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами обострится.

11 мая стало известно об инициативе депутата «Единой России» Татьяны Буцкой обязать маркетплейсы предоставлять ссылки на сертификаты качества товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.

10 марта стало известно об обсуждении новых требования к маркетплейсам. Речь шла об обязательстве проверять торговцев и продукцию, которая поступает на онлайн-площадки. Для этого нужно использовать, к примеру, систему маркировки. Она содержит важную для проверок информацию: о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе, и о товарах с маркировкой.