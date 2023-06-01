Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
Алаудинов сообщил об освобождении российскими силами около 70% Марьинки
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков

Маркетплейсам с оборотом в 200 млрд рублей могут ограничить деятельность

Маркетплейсам с оборотом в 200 млрд рублей могут запретить продавать товары самостоятельно
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маркетплейсам с оборотом в 200 млрд рублей могут запретить продавать товары самостоятельно. Такое предложение в четверг, 1 июня, высказал глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, выступая на одной из сессий на форуме «Неделя российского ритейла».

Он подчеркнул, что эту инициативу следует обсуждать.

Как пояснил чиновник, маркетплейс — это по сути рынок, крупная площадка, в руках которой находится весь маркетинг. Независимый продавец не может конкурировать при таких условиях, подчеркнул Кузнецов. Он также напомнил, что, к примеру, закон о рынках запрещает управляющей компании осуществлять торговую деятельность.

При ловле — блок: онлайн-продавцов подделок занесут в черный список
На каких площадках исчезнет нелегальная продукция

Днем ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе форума заявил, что ведомство не исключает дополнительного регулирования e-commerce, если ситуация с маркетплейсами обострится.

11 мая стало известно об инициативе депутата «Единой России» Татьяны Буцкой обязать маркетплейсы предоставлять ссылки на сертификаты качества товаров. Такие документы подтверждают, что продукция соответствует обязательным требованиям законодательства, а значит, она качественная и безопасная.

10 марта стало известно об обсуждении новых требования к маркетплейсам. Речь шла об обязательстве проверять торговцев и продукцию, которая поступает на онлайн-площадки. Для этого нужно использовать, к примеру, систему маркировки. Она содержит важную для проверок информацию: о продавцах, которые прошли обязательную регистрацию в системе, и о товарах с маркировкой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023