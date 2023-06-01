С американского актера Арми Хаммера сняли обвинения в изнасиловании

Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес не будет выдвигать обвинения против Арми Хаммера по делу о сексуальном насилии из-за «сложности отношений» между обвинителем и актером, сообщает The Guardian в среду, 31 мая.

В 2021 году звезду «Социальной сети» и «Агентов А.Н.К.Л.» обвинила в сексуальном и физическом насилии женщина, с которой он состоял в отношениях на протяжении четырех лет.

После полноценного расследования показаний полицейские признали, что доказательств для обвинения недостаточно.

«Прокуроры провели чрезвычайно тщательную проверку, но пришли к выводу, что на данный момент недостаточно доказательств для обвинения господина Хаммера в совершении преступления», — заявили в офисе прокуратуры.

По словам девушки по имени Эффи, она познакомилась с артистом в соцсетях в 2016 году, когда ей было 20 лет, после чего они начали отношения, которые впоследствии стали насильственными и жестокими. Она заявляла, что актер совершил преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе в апреле 2017 года.

Ее заявления прозвучали на фоне громкого секс-скандала 2021 года вокруг актера и шквала других историй о том, что Хаммер занимается рискованными сексуальными практиками. С тех пор Хаммер признал , что он вел себя с партнершами грубо, но отношения начинались по обоюдному согласию.

О снятии обвинения актер рассказал в своем личном блоге. Он заявил, что в настоящее время планирует заняться восстановлением репутации.

Ранее, 12 мая, экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании, нападении и эмоциональном стрессе. По ее словам, она терпела сексуальные нападки со стороны музыканта в течение 18 месяцев.

До этого, в апреле, французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии. 13 женщин заявили о непристойном поведении актера.