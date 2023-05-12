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Экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании

Экс-менеджер кантри-певца Джимми Аллена обвинила его в изнасиловании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bruce Cotler
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Бывший менеджер американского кантри-певца Джимми Аллена обратилась в суд, обвинив артиста в изнасиловании, нападении и эмоциональном стрессе. Об этом 11 мая сообщает издание Variety.

Женщина заявила, что обвиняет 37-летнего Аллена в неоднократных инцидентах сексуального насилия и нападении на нее. По ее словам, она терпела сексуальные нападки со стороны музыканта в течение 18 месяцев. В частности, во время совместной поездки певец якобы прикасался к ней в интимных местах, прижимался на публике и требовал близости в отеле.

Кроме того, менеджер артиста заявила, что он лишил ее девственности без ее согласия, после чего заставил принять медикаменты, чтобы у нее не наступила беременность, пишет «Газета.Ru».

«В тот момент моя воля была просто где-то за дверью. Я была практически парализована», — вспоминает женщина.

Сам Аллен не отрицает, что у него были интимные отношения с менеджером, однако утверждает, что они происходили по обоюдному согласию. Музыкант отмечает, что обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Иск в окружной суд штата Теннесси женщина подала не только против исполнителя, но также против его компаний Bowers и Wide Open Music, обвинив их в грубой халатности и секс-торговле.

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Ранее в этот же день бывший президент США Дональд Трамп обжаловал решение нью-йоркского суда, согласно которому он должен выплатить $5 млн по иску писательницы Элизабет Кэрролл. 9 мая суд признал виновным Трампа по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.

До этого, 23 января, модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая в насилии американского музыканта Мэрилина Мэнсона, призналась, что оклеветала его. Смитлайн рассказала, что бывшая избранница музыканта актриса Эван Рэйчел Вуд и другие оказывали на нее давление, чтобы она обнародовала обвинения, которые она теперь называет ложными.

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