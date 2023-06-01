Регата партнеров открыла программу первого этапа Tenzor International Cup 2023

Первый день календарного лета порадовал великолепной солнечной погодой, а также отличными ветровыми условиями для парусных гонок. Команда МИЦ «Известия» приняла участие в гонке и заняла второе место.

1 июня регатой партнеров открылась программа первого этапа международной серии Tenzor International Cup 2023. Почувствовать максимальный адреналин на огибаниях и драйв на полном курсе смогли представители различных средств массовой информации.

«Это сравнимо с полетом на воздушном шаре, — рассказывает Михаил Ларин, телеканал «Известия». «Выход на воду на катере или моторной лодке не сравнятся с участием в регате. Поворот, любое движение — это и страшно, и здорово, адреналин зашкаливает и ощущения невероятные. У всей нашей команды это был первый опыт. Нам очень повезло со шкипером, чемпионом мира, который смог нам всё объяснить. В регате очень важна командная работа — от усилий каждого члена зависит результат».

В регате приняли участие около тридцати представителей средств массовой информации и партнеров Tenzor International Cup 2023, представляющие МИЦ «Известия», телеканал «360», Союз журналистов России, «Спорт день за днем», «Океан ТВ», клуб «5 Океанов», «Подмосковье сегодня» и др.

Для большинства участников это был первый опыт, незабываемые эмоции и впечатления.

По итогам трех гонок были определены победители и призеры.

Победителями регаты стала сборная команда «Медиа Союз» в составе Анны Крыловой, Аллы Столаевой, Дмитрия Белицкого, Олега Степанова и шкипера Александра Андрианова.

Второе место заняла команда «Известия ТВ» в составе Эльдара Позднякова, Дарьи Бочковой, Георгия Будько, Михаила Ларина и шкипера Виктора Сережкина.

Тройку призеров замкнула команда телеканала «360» в составе Александра Молочко, Анастасии Сазоновой, Юлии Уткиной, Ксении Чернухиной и шкипера Дмитрия Березкина.

Четвертое и пятое места с равным количеством очков разделили команды МИЦ «Известия» и сборная «Океан ТВ» и клуб «5 Океанов».