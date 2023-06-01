На севере Рима сослуживца заподозрили в убийстве женщины-полицейского

На севере Рима в квартале Сан-Базилио 58-летнюю женщину-полицейского убили у подъезда дома. Об этом сообщила газета Il Tempo 1 июня.

Как уточняет издание, место, где произошла трагедия, является местным «криминальным районом». Стрельбу по женщине открыли из авто. В момент происшествия она была не на службе. После нескольких выстрелов женщина скончалась на месте — прибывшие на место полицейские могли только констатировать ее смерть.

Позднее предполагаемый убийца был найден мертвым — он совершил самоубийство. По поступившим данным, он оказался сослуживцем женщины-полицейского.

У погибшей остались муж и сын.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 29 мая, в Балашихе задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей знакомой. По предварительной информации, он нанес женщине несовместимые с жизнью травмы и сам вызвал наряд полиции.